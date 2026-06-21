プロ野球セ・リーグは20日、各地で2試合が開催。DeNAと阪神の一戦は雨天中止となっています。雨が降り注ぐ神宮球場で行われたのは、広島とヤクルトの試合。これはシーソーゲームの展開となります。まずは2回に広島が2アウトから連打で好機をつかみ、勝田成選手が先制タイムリーを放ちます。負けじとヤクルトも、直後に古賀優大選手のタイムリーで同点に追いつくと、3回には増田珠選手が勝ち越しソロ、4回にはオスナ選手が2ランホー