2月に行われた衆議院選挙から約4か月。立憲民主党の代表代行まで務めた吉田晴美・前衆議院議員が、中道改革連合からの離党を表明した。【写真を見る】中道離党で“波紋”――吉田晴美氏が語る“決断のワケ”党内での「ズレ」や比例の扱いも引き金に？新たな政治団体の結成も視野なぜ今「無所属」を選ぶのか…語った本音【edge23】「衝撃的」「考えられない事態」党内でも波紋を呼んだ吉田氏の離党劇――。決断の背景に、何があ