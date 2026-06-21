◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)巨人・ウィットリー投手が8回途中までノーヒットピッチングで本拠地初勝利。ヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。中日打線をほぼ完璧に封じたこの日の投球にも「自分の投球内容にも満足ですけど、チーム全体の勝利だと思っています」と仲間をたたえたウィットリー投手。念願の本拠地・東京ドームでのお立ち台。「ファンの皆様の歓声の大きさは特別なものが