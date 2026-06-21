オリックスの育成ドラフト１位の新人、三方陽登外野手がMLB・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手の打撃フォームを参考に本塁打を量産している。「指導者の方から『足を上げて打ってみたら』とアドバイスをいただき、いろんな選手の映像を見ている中で、ジャッジさんのゆったりとしたフォームを試したらいい感じで打てるようになったんです」。三方が声を弾ませた。三方は兵庫県養父市出身。創志学園高（岡山）、駒大、BCリ