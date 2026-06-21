夫人の第2子出産のためチームを離れていた大谷【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打なら2試合ぶりとなる。大谷は前日のカード初戦を第2子誕生のため欠場。その後自身のインスタグラムでも誕生を報告していた。17日（同18日）の本拠地レイズ戦では二刀流出場して6回4失点。6回には代