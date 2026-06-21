大谷は19日の本拠地オリオールズ戦を育休のため欠場ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを自身のインスタグラムで報告した。本拠地オリオールズ戦を育児休暇のため欠場したが、試合前の段階では球場にいたという。この日の試合前、球団は大谷が育休を取得して一時的にチームを離れると発表していた。地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のドジャース番を務めるビ