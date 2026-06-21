6月14日、朝の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）に元KAT-TUNの中丸雄一（42）が出演。かつて自身が担当していた番組コーナー「まじっすか」に登場し、地上波キー局のレギュラー番組へ復帰を果たした。中丸は’24年8月、『週刊文春』に女子大生との“ホテル密会”を報じられ、芸能活動を自粛。’25年1月に活動再開を発表したものの、騒動以前にレギュラー出演していた番組には復帰できないままだった。その後、同年6月に『人