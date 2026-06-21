【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】高市自民が改憲醸成へやりたい放題…改正国民投票法では“宿題”のネット広告規制が手つかずのまま自民党“最後のハト派”河野洋平さんが亡くなった。享年89。彼を語るとき、「金権体質を批判して自民党を飛び出し新自由クラブをつくった」「河野談話で慰安婦の強制性を認め謝罪した」「自民党総裁で唯一総理になれなかった男」といわれるが、私が知る河野さんの素顔について書いてみたい