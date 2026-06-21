ドイツへ旅立つ直前の1年間、佐野海舟のトレーナーを務めた水野純一氏日本代表、そしてドイツでも圧倒的なボール奪取力で衝撃を与え続けているMF佐野海舟。Jリーグでブレイクを果たし、欧州へと羽ばたく直前の約1年間、その肉体を影で支えたのが、専属パーソナルトレーナーであり理学療法士の水野純一氏(WellBody株式会社代表取締役社長)だった。往復3時間をかけて水野氏のもとに通いつめた佐野は、一体どんな身体の持ち主だった