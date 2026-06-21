チュニジアとの１次リーグ第２戦を控える日本代表は現地時間１９日（日本時間２０日）、メキシコ・モンテレイ郊外で前日練習を行った。日本は“鬼門”の第２戦で過去１勝３分け３敗と苦手としている。チーム最年長３９歳で５度目Ｗ杯を戦うＤＦ長友は、自身も過去４大会勝っていないとした上で、初戦オランダ戦後に一日オフを挟んだ１７日の練習開始前に、選手ミーティングで約５分間の引き締めを行ったことを明かしている。Ｄ