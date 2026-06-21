◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同４５位のチュニジアと対戦する。＊＊＊＊森保ジャパンにはアジア勢の嫌な流れを止める役割が求められる。開幕直後はアジア勢による快進撃が繰り広げられ、６戦無敗（２勝４分）と好調だったが、ノルウェーの怪物ＦＷハーランドの２発などでイラクが０―２で敗れてから流れが一変。ヨルダ