東京６Ｒの３歳未勝利（芝１６００メートル＝１６頭立て）に、２４年セレクトセール１歳馬セッションで牝馬最高価格の４億円で落札されたダノンアスコルティ（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キタサンブラック）が出走する。同馬は昨年１２月の中山（芝１８００メートル）でルメール騎手とのコンビでデビューしたが、４着。２戦目は東京に条件を替えて臨んだが６着に敗れるなど、期待に応えることはできなかった。だが、３か