サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイで北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦に臨む。その試合会場となるのが、５万１２４３人収容（ＦＩＦＡ発表）の「エスタディオモンテレイ」。様々な世界的スタジアム設計を手がける建築設計事務所のＰＯＰＵＬＯＵＳ（ポピュラス）社が、デザイン・設計を行い、２０１５年に開業された。スタジアムの最大の魅力はスタンドからの眺望。北スタンドから