女優・広瀬すずが、今月１９日に２８歳の誕生日を迎えた。「わーい２８さーい」と２０日に自身のインスタグラムを更新した広瀬。黒地に「２８」と数字を載せた画像とともに、イチゴが敷き詰められた誕生日タルトを嬉しそうに掲げる広瀬のショットが公開された。広瀬は、「楽しい一年になりますように。たくさんのお祝いをありがとうございまーす！」とご機嫌につづり、この投稿を締めている。この投稿にファンからは「おめで