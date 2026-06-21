21日にABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで『海上ヒッチハイク 極上海の幸を求めて九州縦断430キロ』（後10：15〜）を放送する。【番組カット】イルカ!?海上での出会いに指をさすバイきんぐ西村この番組は、そんな日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく、海上ヒッチハイク漂流記バラエティー。2025年3月、26年1月の放送で大きな反響を呼んだその第3弾と