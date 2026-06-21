モデルの辻元舞（※辻＝一点しんにょう／39）が21日までに自身のインスタグラムを更新。18日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』で高評価を受けた作品を公開し、反響が寄せられている。【写真】「アイデア満載の作品」「すでにプロ」反響続々！辻元舞の2ランク昇格の作品今回の放送では点描画のような表現が話題の「丸シールアート」才能ランキングを届けた。同部門で特待生3級の辻元は特待生昇格試験に挑戦。「山手線の夜景」をテ