お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が21日放送される。今回は「妻のアイデア満載の家」が登場する。【スゴイ家】「これだけこだわって!?」イタリアの町並みを意識したリビング田中と遼河が訪れたのは東京都葛飾区。2023年築の木造2階建て。敷地面積は165.3平方メートル、21.9坪の白い外観が特徴的な家だ。5人家族で、結婚