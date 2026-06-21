第35回日本映画プロフェッショナル大賞授賞式が20日、都内で開かれた。「『桐島です』」で作品賞、主演男優賞の2冠に輝いた毎熊克哉（39）は、高橋伴明監督（77）と、25年2月に74歳で亡くなった所属事務所の社長・万代博実さんの名を挙げ「これからも頑張りなさいよ、という意味で受け取ります」と感謝。「平場の月」（土井裕泰監督）で主演女優賞の井川遥（49）も「50歳を目前に結婚、子育てが役の核につながった」と喜んだ。同作