18日、オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船舶（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米中央軍は20日、イラン革命防衛隊が主張するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の再封鎖を否定した。報道担当者は「イランは海峡を支配していない。航行は続いている」と説明した。米メディアが報じた。これに先だち、20日に55隻の商船が海峡を通過し、1700万バレル以上の石油が運ばれたことも明らかにした。中央軍は「米軍はイランとの約束が