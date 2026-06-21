俳優の鈴木保奈美と小手伸也が、きょう21日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES初登場の鈴木は、SixTONESと初対面ながら、「京本（大我）さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。京本は恐縮しつつ、ワールド全開の坊ちゃん発言を放つ。さらに、トークの成り行きで、今夜は鈴木が社長で小手