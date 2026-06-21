予想していたサイズ感と違う…！「大きくなったら5キロくらい」と言われたわんこの成長後の姿とは…！？期待を大きく裏切るわんこの姿には「めちゃくちゃ可愛い！」「おっきいぬいぐるみ」「モフモフしたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『大きくなったら5キロ程度になる』と言われた犬を飼った結果→1年7ヶ月後…思っていたのと違う『サイズ感』】 「大きくなったら5キロ」そう言われていたのに