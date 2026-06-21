オランダ代表はグループFの第2戦でスウェーデン代表と対戦し、5-1の快勝。グループリーグ突破へ向けて大きな勝ち点3を手にした。初戦の日本戦では2度のリードを追いつかれ、2-2の引き分けに終わったオランダ。指揮官のロナルド・クーマンは消極的な選手交代もあり、批判を浴びていたが、このスウェーデン戦では選手起用が見事にハマった。まず注目すべきはこの試合CFでスタメンに抜擢されたブライアン・ブロビーだ。オランダはフィ