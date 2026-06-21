短期間ながらチームを一時的に離脱する決断を下したドク(C)Getty Images4年に一度の経験よりも、最愛の家族との貴重な時間を選んだベルギー代表FWの“決断”が、小さくない議論を巻き起こした。物議を醸しているのは、目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）にベルギー代表として参戦しているジェレミー・ドクだ。現地時間6月15日に行われたエジプト代表戦にも先発出場していた24歳は、7月の第2週に予定されている第1子の出