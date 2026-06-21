今月でフジテレビを退社する小澤陽子アナウンサー（34）が20日、インスタグラムで「今後はアナウンサー業務もフリーランスとして活動していく予定」とフリー転向を明らかにした。また、18日に最後の出社日を終えた上で、24年に第1子の長女を出産したことを受け、家族3世代で着用できるブランド「zutto toujours（ずっと・トゥジュール）」を立ち上げたことも、併せて発表した。