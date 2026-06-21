「28歳、いつもクレカは上限でリボ払い生活」。そんな人生を変えた、たった一言とは？そんな相談者にすすめたのが、全世界45言語に翻訳され、世界600万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、相談者に響いた名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）「リボ払い生活」を変えた一言