サッカー日本代表としてワールドカップ（W杯）に3大会連続で出場した本田圭佑（40）が21日、日本戦スペシャルアンバサダーとして、日本テレビ系で生中継される「FIFAワールドカップワールドカップ2026日本×チュニジア」で解説を務める。実況は同局山本紘之アナウンサー（37）、ベンチ解説は元日本代表FW柿谷曜一朗氏が担う。グループステージの熱戦が続くW杯で、日本は強豪オランダとの初戦で2−2の引き分けと、上々のスター