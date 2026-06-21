人と会うのが不安......。と感じることはありませんか？ そんな人に1番おすすめしたい習慣が「人日記」（ひとにっき）です。「人日記」は、「今日会った人の名前」を書く日記です。感想は一切書きません。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、「人日記」を書くメリットを紹介します。「人日記」を書くメリット「会った人の名前」を書く「人日記」のメリットにはどのようなものがあるので