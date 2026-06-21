サッカー日本代表の森保一監督（57）の次男で、ユーチューバーグループ「LISEM（リゼム）」メンバーのけーご（圭悟、32）が20日、東京都渋谷区のトークイベントで父との「秘話」を明かした。W杯北中米大会を盛り上げようと、11日から28日まで三井不動産が主催する応援企画の一環。会場内には試合中にメモを取る森保監督の等身大フィギュアも設置されている。父そっくりのフィギュアと初対面したけーごは「『おやじかな？』って思う