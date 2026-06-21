元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が20日、都内で初主演映画「恋愛裁判」のBlu−ray＆DVD発売記念トークイベントに登壇した。アイドルの恋愛禁止ルールをテーマに描く物語。劇中では個性の異なる5人組アイドルのセンターを演じた。日向坂46時代は「全体的に明るいグループなので一歩引いてクールキャラは狙い目かもなって思った時はありました」と個性を意識したという。約8年のアイドル生活を「学生時代の青春をはるかに上回るく