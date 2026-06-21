◆米大リーグカブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、５―５で同点の８回１死一、二塁の４打席目に、１３日（同１４日）の本拠地・ヤンキース戦以来６試合ぶりの本塁打となる１６号勝ち越し３ランを放った。メジャー１年目の１６発は０３年松井秀喜（ヤンキース）