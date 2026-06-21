乃木坂46の公式ライバルアイドルグループ「僕が見たかった青空」が20日、山梨・河口湖ステラシアターで結成3周年を記念した初の野外ライブを開催した。結成直後にメンバー合宿を行った思い出の地で、多くのファンを熱狂させた。澄み渡った青空を見たかったが、会場周辺は大粒の雨に見舞われた。ライブは開閉式の屋根を閉めて行い、晴れていればステージ後方にそびえ立っていたはずの富士山も分厚い霧に覆われていた。今井優希（20