電子書籍も配信中の連載『タイミーさんが見た世界』では、ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもを赤裸々に綴っている。今回は募集時に「食事記事作成支援」と書かれた謎の仕事に挑戦。いったい何をするのだろうか……不安な気持ちを胸に職場に向かう。（ライターみやーんZZ）「食事記事作成支援」ってどんな仕事？氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマっ