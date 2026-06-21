女優の波瑠が結婚発表後、初めての誕生日を迎えた。今月１７日に３５歳の誕生日を迎えた波瑠は、２０日に自身のインスタグラムを更新。「今年もお祝いのメッセージたくさんありがとうございました！」と感謝の言葉をつづり、「最近食べたご馳走とか、いただいた可愛い花束と、楽しかったお友達とのカルタなどの写真です」と日常のあたたかな幸せを切り取ったワンシーンを投稿した。この投稿にファンからは「お誕生日おめでと