大村崑（94）が120歳まで現役俳優という、仰天の夢を語った。20日、都内で行われた10月23日公開・配信予定の「養父」「MANA」「AYUMI」という3作品合同の国際映画賞の受賞を記念したパーティーに出席。「MANA」に出演した大村は、オニロス・フィルム・アワード・ニューヨークで最優秀助演男優賞を受賞し「夢じゃないかと今もビックリしてる」と喜びを口にした。同作で脚本、他2作で監督を務めた寺西一浩氏によると「94歳で国際映画