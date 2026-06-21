歌手田原俊彦（65）が20日、都内で82枚目シングル「ナニコレ最高!!!」リリース記念イベントを行った。「いよいよ明日、47年目に突入。あの頃の熱は下がっていませんよね」と呼びかけ、大歓声を浴びた。「ここまで来られたのはファンのおかげ」。会場を練り歩いて感謝を示したMCでは「1人も残らずハッピーにして帰します」と誓った。21日に行われるサッカーW杯北中米大会の日本−チュニジア戦については、主力をケガで欠く上に「久