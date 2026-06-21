俳優・山谷花純（29）の最新写真集『遠距離、現在此。』が、6月26日に発売される。【別カット】花の影すら味方に…自然の中儚い表情見せる山谷花純2008年に俳優デビューを果たした山谷は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』やNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、連続テレビ小説『らんまん』など数々の話題作に出演。確かな演技力で存在感を発揮してきた。本作は、30代を目前に控えた29歳の山谷の“今”を切り取ったメモリアルな1冊