低学年から取り入れたい…投げ方指導の3つの工夫低学年に多い手投げやコントロールは、足の使い方やリリース位置に原因があるかもしれない。現場の知見からキャッチボールの基本を一緒に見直してみよう。・手投げにつながる軸足の“意外な盲点”と、正しい使い方とは何か。・意外と難しい、真っすぐ踏み出す感覚をどう身につけさせるか。・楽しみながら、リリース位置を安定させる練習法は何か。まず、低学年の手投げは、投げ