敵地・カブス戦に出場【MLB】カブス ー Bジェイズ（日本時間21日・シカゴ）ブルージェイズの岡本和真内野手は20日（日本時間21日）、敵地・カブス戦に出場し、6試合ぶりとなる16号を放った。日本選手1年目の本塁打数では2003年の松井秀喜（ヤンキース）に並んで歴代4位となった。13日（同14日）の本拠地・ヤンキース戦以来の一発となった。本塁打と打点はチームトップ。巨人から移籍1年目でブルージェイズ打線を引っ張ってい