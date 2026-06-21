北中米ワールドカップの初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月18日にメキシコのモンテレイへ移動。当地で、20日にチュニジアと相まみえる。19日には、会場となるエスタディオ・モンテレイのピッチ状態などを視察。その際、39歳の長友佑都と談笑をしていた21歳のFW塩貝健人は、「バーバーの話」と明かし、記者陣を笑わせた。「（オランダ戦の会場だった）ダラスで現地の人に切ってもらったんですけど、そいつが