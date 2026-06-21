俳優の青柳翔（41）が20日、都内の劇場で主演映画「ディッシュアップ」（池本陽海監督）の舞台あいさつを行った。料理が物語の鍵を握るだけに「この作品がきっかけで、料理を始めようかなという気持ちになりました」といい、好きな食べ物は「基本、茶色いものが好き」と即答した。舞台あいさつの途中には突然「暑がりなんで」と、ハンディ扇風機を取り出し、観衆の笑いを誘っていた。