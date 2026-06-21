濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」公開記念舞台あいさつが20日、都内で開かれた。5月のカンヌ映画祭（フランス）で日本人初の女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）は、共同受賞したベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が隣におらず「いないのが、すごい不思議。寂しい」と口にした。末期がんの演出家を演じた撮影を振り返り「しんどいがなくて。強いて言えば最後、食事を絞れと言った監督が横