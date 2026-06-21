女優伊藤沙莉（32）が20日、都内でゲスト声優を務める「映画クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（渡辺正樹監督、7月31日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。「本当に感動が止まらない。しんちゃんの作品に携われてうれしい」と大喜びし、妖怪の国で、しんのすけを導く九尾のキツネの妖怪を熱演。ストーリーにちなみ、妖怪トークが展開されると「家に犬を迎えたので、シロの妖怪が出てきたら」と切り出