1月に歌手デビューをした平山花羽（27）が20日、故郷の栃木市に凱旋（がいせん）となった「とちぎあじさいまつり」で歌唱イベントを行い、19年から約5年間働いた岩下食品でミニライブを開催した。「サッカーW杯の日本代表みたいに、私も1本ゴールを決めたい。そして栃木を全国区にアピールできるように頑張ります。目標はレコード大賞の新人賞です」と歌謡界で羽ばたくことを誓った。琴寄昌男市長（65）からは「15万2000人の栃木市