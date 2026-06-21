タレント熊切あさ美（46）が20日、都内でフォトエッセー「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。初のフォトエッセーを手に「できあがった本を読んで涙が出た。崖っぷちの頃があったから、今がある。あの時、頑張ったから今がある」と笑顔。筋トレ、キックボクシングで161センチ、85−58−84センチの美ボディーを誇る。「身体を鍛えて変わって、やっと自