本田圭佑が20日、日テレ系で放送された『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』に生出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦について語った。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開番組では、MCの明石家さんまと初共演の本田。さんまからの呼び掛けに「はい、よろしくお願いします」と真面目にあいさつ。スタジオを戸惑わせた。スタメ