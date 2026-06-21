歌手の田原俊彦さん（65）が20日、通算82枚目となるシングル『ナニコレ最高!!!』の発売記念イベントを開催しました。ライブ前の囲み取材では、報道陣の前で華麗な足上げを連続で披露した田原さん。7月からスタートする全国ツアーについて「今年もコンサート始まりますけど、ショーって2時間なんですよ。どこ行ってもね。だからその中に82曲はぶち込めないので。みんなが待っているヒット曲はやりますけど、そのほかの曲はメドレー