女優黒木華（36）が20日、都内で映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）公開記念舞台あいさつに有村架純（33）、南沙良（24）らと出席した。初日を迎え、2人との共演を「女子3人で密に芝居を作る経験がなかったので、安心感があって心強かった」と笑顔。主演の有村も「2人の堂々たる姿にほれぼれしました」とし、「踏み出したいという気持ちがあればいつでも人生は変わる。女性たちが奮闘する作品で、背中を押せ