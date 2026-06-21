元モーニング娘。後藤真希の弟で千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏のモデルの長女・芹澤もあが、お気に入りのバッグ、チャームをファンに自慢した。２０日までに自身のインスタグラムを更新した芹澤は、「最近買ったドットのバックに“ウサハナ”つけてみた可愛いくてテンションあがる」とコメント。白地に黒のドットがトレンドを押さえているショルダーバッグに、サンリオキャラクター・ウサハナのパステルでキュートなチャー