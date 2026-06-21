◆米大リーグカブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、８回の４打席目に最大５点差をひっくり返す値千金の１６号勝ち越し３ランを放って逆転勝ちに貢献した。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンで同僚だった鈴木誠也外野手（３１