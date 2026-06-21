『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！ 神宮寺ナオが、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！ 神宮寺ナオ ©桑島智輝／集英社 【プロフィール】神宮寺ナオ（じんぐうじ・なお）1997年2月15日生まれ神奈川県出身身長160cmB86 W61 H88趣味＝BL鑑賞2017年に発売されたAVデビュー作品で処女喪失。以降、多くの作品に出演し、独自の存在感を放